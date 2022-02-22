Украинские власти своими действиями "растоптали" Минские соглашения, заявил журналистам замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко.
"Мы считаем, что Киев своими действиями их растоптал, поэтому они не действуют, к сожалению", — цитирует замглавы МИД РИА Новости.
Он отметил, что попытки спасения Минских соглашений, которые РФ предпринимала в течение восьми лет, не увенчались успехом.
"Последние события показали, что дело идёт к обострению. Фактически, планируется третья попытка силового захвата Донбасса… Мы посчитали, что время минских соглашений прошло", — заявил замминистра.
Информация о резком обострении обстановки в Донбассе начала поступать из ДНР и ЛНР с 17 февраля. В минувшую пятницу, 18 февраля, главы обеих республик, объявили эвакуацию гражданского населения. В начале текущей недели, 21 февраля, руководство ДНР и ЛНР обратилось к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой о признании независимости возглавляемых ими республик, а также о заключении с ними договоров о дружбе и сотрудничестве, в том числе в сфере обороны. В тот же день глава РФ подписал соответствующие указы и соглашения. В настоящее время эти документы ратифицированы Госдумой и Совфедом.
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