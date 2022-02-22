МИД РФ: время Минских соглашений прошло

Украинские власти своими действиями "растоптали" Минские соглашения, заявил журналистам замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

"Мы считаем, что Киев своими действиями их растоптал, поэтому они не действуют, к сожалению", — цитирует замглавы МИД РИА Новости.

Он отметил, что попытки спасения Минских соглашений, которые РФ предпринимала в течение восьми лет, не увенчались успехом.

"Последние события показали, что дело идёт к обострению. Фактически, планируется третья попытка силового захвата Донбасса… Мы посчитали, что время минских соглашений прошло", — заявил замминистра.

Информация о резком обострении обстановки в Донбассе начала поступать из ДНР и ЛНР с 17 февраля. В минувшую пятницу, 18 февраля, главы обеих республик, объявили эвакуацию гражданского населения. В начале текущей недели, 21 февраля, руководство ДНР и ЛНР обратилось к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой о признании независимости возглавляемых ими республик, а также о заключении с ними договоров о дружбе и сотрудничестве, в том числе в сфере обороны. В тот же день глава РФ подписал соответствующие указы и соглашения. В настоящее время эти документы ратифицированы Госдумой и Совфедом.

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