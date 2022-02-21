EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Андрей Мартынюк

В Киеве ушли в полный отказ от "Минска"

Мир » Бывший СССР » Украина

Президент Украины Владимир Зеленский вновь обманул и отказался выполнять свои же обещания. Впрочем, это вряд ли кого-то теперь может удивить.

Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский

Лицедейство мирового масштаба

Лгать, изворачиваться и отказываться от своих слов он начал сразу после того, как поверившие ему граждане Украины избрали своим президентом. Сев на трон (как он сам себе это представил), "гарант конституции" стал нарушать и основной закон страны, и законы логики и совести, и свои многочисленные обещания.

Позже лицедейство экс-шоумена вышло на международный уровень — в декабре 2019 на встрече глав государств "нормандской четвёрки" в Париже Зеленский подписал документ, обязывающий Украину начать, наконец, выполнение Минских договорённостей. Но вернувшись в Киев, сразу же заявил, что это нереально — то ли и в этом он перенял тактику предшественника Петра Порошенко (обещать и не выполнять), то ли очень испугался протеста радикалов-"патриотов". Впрочем, возможны оба варианта.

И с тех пор мирный процесс был загнан в глухой тупик. Зеленский и его команда категорически отказывались выполнять Минские соглашения, выдвигая различные причины этого. То их не устраивает порядок пунктов, то предлагали расширить "нормандский формат" до квинтета (позвать в него вашингтонских хозяев), то вообще надо их полностью переписать. Но при этом Зеленский постоянно горит желанием встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным — лучше всего тет-а-тет, но на крайний случай — в составе "нормандской четвёрки". На что в Кремле его спрашивают: о чём говорить собирается? Если о мире в Донбассе — то об этом надо общаться с Донецком и Луганском, чего в Киеве категорически не приемлют.

Скорее всего, Зеленский просто хочет попиариться за счёт встречи с лидером России (может, даже задать сакраментальный вопрос "Чей Крым?"), наивно рассчитывая тем самым хотя бы удержать свой неуклонно падающий рейтинг.

Ещё два участника "Нормандии" —

  • президент Франции Эммануэль Макрон и
  • канцлер Германии Олаф Шольц

— не поленились приехать в Киев, чтобы всё же уговорить строптивого Зеленского приступить к выполнению его обещаний по "Минску" (в этом он сам признался). Немецкий лидер на совместной пресс-конференции с Путиным даже объявил, что получил в украинской столице твёрдое обещание немедленно приступить к имплементации т. н. "формулы Штайнмайера".

Но уже через день после этого Зеленский как ни в чём ни бывало заявил, что Минские соглашения, утверждённые Советом безопасности ООН, "изначально были бездарными", поэтому выполнять их не собирается. Т. е. возомнивший себя "спасителем Европы от российской агрессии" неопытный политик наехал на ООН и буквально кинул немецкого канцлера.

"Минск" или война

Владимир Зеленский на передовой в Донбассе
Владимир Зеленский на передовой в Донбассе

А ведь эти договорённости — единственный реальный вариант урегулирования конфликта в Донбассе, и если бы их хотя бы начали реализовывать, американцы и британцы перестали бы пугать Украину и планету российским "вторжением", и тревожная ситуация, угрожающая экономике страны и психике "патриотов", сошла бы на нет. Но Зеленский, отказываясь от изменений Конституции (по особому статусу Донбасса) и обсуждению всех законопроектов с ДНР и ЛНР, упёрто стоит на своём: "Минск-2" надо либо переписать, либо вообще подписать новый договор между США и Россией.

Но при этом Москва и Вашингтон сами пока вообще не могут договориться, поэтому маниловские фантазии Зеленского — это просто сотрясание воздуха. А пока что, к сожалению, ситуация на Донбассе прогнозируемо скатилась к конфронтации и обострению.

Не изменила эту "твердокаменную" позицию Киева и инициатива Государственной Думы, предложившей президенту РФ признать самопровозглашённые республики и официально оказать им необходимую военную помощь с введением российских миротворцев на линию разграничения, что положит конец войне. При этом варианте ДНР и ЛНР, по всей видимости, будут претендовать на всю территорию Донецкой и Луганской областей с требованием убрать оттуда части ВСУ.

Правда, это для Москвы крайний вариант, фактически подразумевающий отказ России от "Минских соглашений", которые на сегодня являются единственным реальным ключом к миру, находящимся в руках Киева.

Тем временем президент США Джо Байден снова заговорил о скором "вторжении России на Украину". Ему вторят опозорившиеся британские СМИ, снова рисующие схемы "взятия" Киева в ближайшие дни. Правда, на сей раз точное время не называется. Всё это происходит на фоне публикации конфронтационного российского ответа на предложения США по безопасности в Европе и непринятию в НАТО Украины и Грузии. Вероятно, с этим связано продолжение нагнетания западом военной истерии и обострение ситуации на Донбассе.

Нарисованная "поддержка"

Донбасс, разведение сил
Донбасс, разведение сил

В минувший четверг, 17 февраля, социологическая группа "Рейтинг" опубликовала результаты своего исследования, согласно которому 63% граждан Украины считает, что Минские договорённости необходимо либо переписать, либо подписать новые. Т. е. слово в слово повторяют позицию Зеленского, что наводит на мысль о заказном характере опроса (этим в последнее время Офис президента всё чаще "балуется"). 18% агрессивно настроенных "патриотов" вообще предлагают свернуть все переговоры и наступать. И только 11% за то, чтобы выполнить все пункты "Минска-2".

Конечно, опубликованное число приверженцев позиции президента вызывает недоверие, хотя нельзя отрицать, что значительное число граждан просто зомбированы официальной пропагандой (особенно после беззаконного закрытия всех оппозиционных СМИ). В пользу этого предположения говорит и то, что все сторонники этого варианта входят в 67% респондентов этого опроса, признавшихся, что не читали Минские договорённости или лишь "что-то слышали о них" (видимо мнение Зеленского о том, что они плохие и невыполнимые).

И ещё любопытный нюанс: "Рейтинг" опубликовал результаты своего опроса в тот же день, когда "гарант" разглагольствовал о неприемлемости договорённостей, заключённых Петром Порошенко в Минске в 2015 году.

Тем здравомыслящим жителям Украины, кто не подвержен пропаганде "зелёной" команды, понятно, что Минские соглашения изменить невозможно: их необходимо либо выполнить, либо отказаться от них, что равносильно возобновлению боевых действий с трагическими и непрогнозируемыми последствиями. Но зато теперь Зеленский может обосновывать свою позицию отказника "общественным мнением". Хотя Олаф Шольц рискнул своим "зубом", рассказывая о полученном "твёрдом обещании" приступить к выполнению формулы президента ФРГ.

Что ж, теперь канцлер оказался в положении экс-президента "незалежной" Виктора Януковича, которого 20 февраля 2014 главы МИД Германии, Франции и Польши также заверяли в твёрдости их гарантий. Чем это закончилось, напоминать не стану — все это видят сегодня.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Призрак войны: Кому на самом деле нужен конфликт между Украиной и Россией
Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша россия донбасс украина олаф шольц джо байден владимир путин эммануэль макрон минские соглашения владимир зеленский
Новости
Захарова раскритиковала Запад за сообщения о "вторжении" РФ: "Уже какой-то мем"
Глава ДНР обратился к мужчинам: "Призываю встать на защиту семей и Отечества"
Помпео назвал главную черту Путина
ФСБ: украинский снаряд полностью разрушил пограничный пункт в России
Микробиолог объяснила, кому грозит рассеянный склероз
Специалисты предупредили о новой уловке "щедрых" мошенников
Песков назвал причину начала эвакуации из Донбасса
Чистый блеф: Слуцкий об угрозе Зеленского пересмотреть отказ от ядерного оружия
Кардиолог рассказала о причинах ишемии: "Когда кровоток в артерии прекращается"
Песков: у Путина нет списка украинцев, подлежащих уничтожению
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Очевидцы: на улицах Донецка появились танки

Это происходит на фоне постоянных обстрелов Донецка.

Очевидцы: на улицах Донецка появились танки
ВС Украины атаковали ЛНР в районе Пионерского: предварительно, есть погибшие
Мир. Новости мира
ВС Украины атаковали ЛНР в районе Пионерского: предварительно, есть погибшие
Политика. Новости и аналитика
Доктор Сосновский описал психологическое состояние Зеленского
Политика. Новости и аналитика
Ситуация обостряется? В Донбасс предложено ввести миротворцев ОДКБ
Андрей Мартынюк В Киеве ушли в полный отказ от "Минска" Андрей Мартынюк Любовь Степушова Бандеровский Киев Путин добьёт, но не в "горячей" войне Любовь Степушова Дмитрий Соколов Какие земные цивилизации являются потомками пришельцев со звёзд Дмитрий Соколов
Мир. Новости мира
Путин и Лукашенко продолжат проверку сил реагирования из-за ситуации в Донбассе
Мир. Новости мира
В ДНР заявили, что Киев приступил к вторжению: "Объявляем всеобщую мобилизацию"
Сатановский не исключил худшие варианты развития ситуации в Донбассе
Политика. Новости и аналитика
Сатановский не исключил худшие варианты развития ситуации в Донбассе
Последние материалы
Бандеровский Киев Путин добьёт, но не в "горячей" войне
Чистый блеф: Слуцкий об угрозе Зеленского пересмотреть отказ от ядерного оружия
Рассекречено: Запад обещал не расширять НАТО при развале СССР
Кардиолог рассказала о причинах ишемии: "Когда кровоток в артерии прекращается"
Песков: у Путина нет списка украинцев, подлежащих уничтожению
Российский сенатор указал на попытки Франции рассказать об атаке ВСУ на ЛДНР
Киев готовится ко всем сценариям "вторжения" РФ, заявили в Минобороны Украины
Врач-онколог раскрыл опасные симптомы дефицита витамина D
В Киеве пожаловались на огромные потери от заявлений о "вторжении" РФ
Блогер Солнцев пошутил про беженцев, переезжающих в жильё жертв COVID-19
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников