В Киеве ушли в полный отказ от "Минска"

Президент Украины Владимир Зеленский вновь обманул и отказался выполнять свои же обещания. Впрочем, это вряд ли кого-то теперь может удивить.

Президент Украины Владимир Зеленский

Лицедейство мирового масштаба

Лгать, изворачиваться и отказываться от своих слов он начал сразу после того, как поверившие ему граждане Украины избрали своим президентом. Сев на трон (как он сам себе это представил), "гарант конституции" стал нарушать и основной закон страны, и законы логики и совести, и свои многочисленные обещания.

Позже лицедейство экс-шоумена вышло на международный уровень — в декабре 2019 на встрече глав государств "нормандской четвёрки" в Париже Зеленский подписал документ, обязывающий Украину начать, наконец, выполнение Минских договорённостей. Но вернувшись в Киев, сразу же заявил, что это нереально — то ли и в этом он перенял тактику предшественника Петра Порошенко (обещать и не выполнять), то ли очень испугался протеста радикалов-"патриотов". Впрочем, возможны оба варианта.

И с тех пор мирный процесс был загнан в глухой тупик. Зеленский и его команда категорически отказывались выполнять Минские соглашения, выдвигая различные причины этого. То их не устраивает порядок пунктов, то предлагали расширить "нормандский формат" до квинтета (позвать в него вашингтонских хозяев), то вообще надо их полностью переписать. Но при этом Зеленский постоянно горит желанием встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным — лучше всего тет-а-тет, но на крайний случай — в составе "нормандской четвёрки". На что в Кремле его спрашивают: о чём говорить собирается? Если о мире в Донбассе — то об этом надо общаться с Донецком и Луганском, чего в Киеве категорически не приемлют.

Скорее всего, Зеленский просто хочет попиариться за счёт встречи с лидером России (может, даже задать сакраментальный вопрос "Чей Крым?"), наивно рассчитывая тем самым хотя бы удержать свой неуклонно падающий рейтинг.

Ещё два участника "Нормандии" —

президент Франции Эммануэль Макрон и

и канцлер Германии Олаф Шольц

— не поленились приехать в Киев, чтобы всё же уговорить строптивого Зеленского приступить к выполнению его обещаний по "Минску" (в этом он сам признался). Немецкий лидер на совместной пресс-конференции с Путиным даже объявил, что получил в украинской столице твёрдое обещание немедленно приступить к имплементации т. н. "формулы Штайнмайера".

Но уже через день после этого Зеленский как ни в чём ни бывало заявил, что Минские соглашения, утверждённые Советом безопасности ООН, "изначально были бездарными", поэтому выполнять их не собирается. Т. е. возомнивший себя "спасителем Европы от российской агрессии" неопытный политик наехал на ООН и буквально кинул немецкого канцлера.

"Минск" или война

Владимир Зеленский на передовой в Донбассе

А ведь эти договорённости — единственный реальный вариант урегулирования конфликта в Донбассе, и если бы их хотя бы начали реализовывать, американцы и британцы перестали бы пугать Украину и планету российским "вторжением", и тревожная ситуация, угрожающая экономике страны и психике "патриотов", сошла бы на нет. Но Зеленский, отказываясь от изменений Конституции (по особому статусу Донбасса) и обсуждению всех законопроектов с ДНР и ЛНР, упёрто стоит на своём: "Минск-2" надо либо переписать, либо вообще подписать новый договор между США и Россией.

Но при этом Москва и Вашингтон сами пока вообще не могут договориться, поэтому маниловские фантазии Зеленского — это просто сотрясание воздуха. А пока что, к сожалению, ситуация на Донбассе прогнозируемо скатилась к конфронтации и обострению.

Не изменила эту "твердокаменную" позицию Киева и инициатива Государственной Думы, предложившей президенту РФ признать самопровозглашённые республики и официально оказать им необходимую военную помощь с введением российских миротворцев на линию разграничения, что положит конец войне. При этом варианте ДНР и ЛНР, по всей видимости, будут претендовать на всю территорию Донецкой и Луганской областей с требованием убрать оттуда части ВСУ.

Правда, это для Москвы крайний вариант, фактически подразумевающий отказ России от "Минских соглашений", которые на сегодня являются единственным реальным ключом к миру, находящимся в руках Киева.

Тем временем президент США Джо Байден снова заговорил о скором "вторжении России на Украину". Ему вторят опозорившиеся британские СМИ, снова рисующие схемы "взятия" Киева в ближайшие дни. Правда, на сей раз точное время не называется. Всё это происходит на фоне публикации конфронтационного российского ответа на предложения США по безопасности в Европе и непринятию в НАТО Украины и Грузии. Вероятно, с этим связано продолжение нагнетания западом военной истерии и обострение ситуации на Донбассе.

Нарисованная "поддержка"

Донбасс, разведение сил

В минувший четверг, 17 февраля, социологическая группа "Рейтинг" опубликовала результаты своего исследования, согласно которому 63% граждан Украины считает, что Минские договорённости необходимо либо переписать, либо подписать новые. Т. е. слово в слово повторяют позицию Зеленского, что наводит на мысль о заказном характере опроса (этим в последнее время Офис президента всё чаще "балуется"). 18% агрессивно настроенных "патриотов" вообще предлагают свернуть все переговоры и наступать. И только 11% за то, чтобы выполнить все пункты "Минска-2".

Конечно, опубликованное число приверженцев позиции президента вызывает недоверие, хотя нельзя отрицать, что значительное число граждан просто зомбированы официальной пропагандой (особенно после беззаконного закрытия всех оппозиционных СМИ). В пользу этого предположения говорит и то, что все сторонники этого варианта входят в 67% респондентов этого опроса, признавшихся, что не читали Минские договорённости или лишь "что-то слышали о них" (видимо мнение Зеленского о том, что они плохие и невыполнимые).

И ещё любопытный нюанс: "Рейтинг" опубликовал результаты своего опроса в тот же день, когда "гарант" разглагольствовал о неприемлемости договорённостей, заключённых Петром Порошенко в Минске в 2015 году.

Тем здравомыслящим жителям Украины, кто не подвержен пропаганде "зелёной" команды, понятно, что Минские соглашения изменить невозможно: их необходимо либо выполнить, либо отказаться от них, что равносильно возобновлению боевых действий с трагическими и непрогнозируемыми последствиями. Но зато теперь Зеленский может обосновывать свою позицию отказника "общественным мнением". Хотя Олаф Шольц рискнул своим "зубом", рассказывая о полученном "твёрдом обещании" приступить к выполнению формулы президента ФРГ.

Что ж, теперь канцлер оказался в положении экс-президента "незалежной" Виктора Януковича, которого 20 февраля 2014 главы МИД Германии, Франции и Польши также заверяли в твёрдости их гарантий. Чем это закончилось, напоминать не стану — все это видят сегодня.

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