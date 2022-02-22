Киев заявил об отзыве из Москвы временного в делах Украины в РФ

Временного поверенного в делах Украины в РФ Василия Покотило вызвали в Киев после признания Москвой независимости ДНР и ЛНР. Об этом сообщает МИД Украины.

"В связи с принятием руководством РФ противоправных решений о признании "независимости" … "Луганской Народной Республики" и "Донецкой Народной Республики", временный поверенный в делах Украины в РФ … вызван на Украину для проведения консультаций", — говорится в сообщении министерства.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский не исключил разрыва дипотношений с РФ после признания ею ДНР и ЛНР.

"Мне пришел запрос от Министерства иностранных дел, чтобы я рассмотрел вопрос разрыва дипломатических отношений между Украиной и Россией", — сообщил украинский лидер.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал возможный разрыв дипотношений с Украиной "крайне нежелательным сценарием", реализация которого лишь осложнит отношения двух стран.

"Безусловно, разрыв дипотношений — это было бы крайне нежелательным сценарием, который, наверное, сделает все еще сложнее", — цитирует представителя Кремля ТАСС.

Президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе с ними накануне, 21 февраля. Во вторник, 22 февраля, соглашения с обеими республиками ратифицировала Госдума.

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