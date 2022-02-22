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Автор Светлана Нерадовская

Зеленский не отрицает возможности разрыва дипотношений с Россией

Мир

По словам президента Украины Владимира Зеленского, он не исключает того, что дипломатические отношения с Россией могут быть разорваны после того, как она признала независимость ДНР и ЛНР.

Зеленский не отрицает возможности разрыва дипотношений с Россией

Зеленский назвал происходящее в Донбассе "эскалацией со стороны России" и пообещал некие "действенные шаги" в ответ.

"Мне пришел запрос от Министерства иностранных дел, чтобы я рассмотрел вопрос разрыва дипломатических отношений между Украиной и Россией. Я сейчас буду работать над этим вопросом, и не только над этим вопросом, а над нашими действенными шагами относительно эскалации со стороны Российской Федерации", — сообщил Зеленский.

По словам лидера Незалежной, РФ проявляет по отношению к Украине "юридическую агрессию", следующий шагом после которой станет "эскалация со стороны России", пишет РИА Новости.

При этом Зеленский убеждён, что до войны с РФ дело не дойдёт, и нынешний кризис нужно преодолевать дипломатическим путём.

"Мы понимаем все риски, мы призываем Россию садиться за стол переговоров, мы готовы заседать на всех площадках. Россия это прекрасно знает, и на сегодня об этом знает не только Россия. Мы получили ответ? и ответ был вчера, мы его с вами видим. Украина должна на это реагировать, защищая свой суверенитет и наше государство", — добавил Зеленский.

В последние дни Донбасс подвергается частым обстрелам со стороны киевских силовиков, в том числе и с использованием запрещённого оружия. Местных жителей призвали эвакуироваться в Россию из-за высокого риска нападения Украины, среди мужчин была объявлена мобилизация. 21 февраля лидер РФ Владимир Путин в соответствующих указал признал независимость ДНР и ЛНР.

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В Донецке празднуют признание Россией ДНР и ЛНР. Прямая трансляция с улиц города
Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
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