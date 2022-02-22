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Автор Дмитрий Плотников

Владимир Зеленский: "Украина имеет право на коллективную оборону"

Политика

Утром 22 февраля Владимир Зеленский выступил с обращением к украинским гражданам и заверил их, что границы страны надёжно защищаются, а силы территориальной обороны находятся в полной готовности.

Владимир Зеленский: "Украина имеет право на коллективную оборону"

Президент Украины вновь подтвердил желание урегулировать ситуацию в Донбассе с помощью политико-дипломатических методов, используя поддержку зарубежных партнёров, сообщает портал Звезда.

«В соответствии с статьей 51 устава ООН Украина оставляет за собой право на индивидуальную и коллективную самооборону», - отметил Владимир Зеленский.

По его словам, он уже успел обсудить положение на юго-востоке страны с президентами Франции, Германии, Великобритании и США. Итогом телефонных переговоров стало решение созвать экстренное совещание Совбеза ООН, где будет подробно обсуждено решение Москвы признать Донецкую и Луганскую народные республики.

Вечером 21 февраля президентом России Владимиром Путиным был подписан Указ о признании ДНР и ЛНР, решение было принято после заседания Совбеза РФ , которое транслировалось в прямом эфире. Главы донецких республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник срочно прибыли в Москву и уже подписали договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с Россией.

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Призрак войны: Кому на самом деле нужен конфликт между Украиной и Россией
Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Олег Артюков
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