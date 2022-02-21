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Автор Дмитрий Плотников

"Американцы просчитались": бывший премьер Украины назвал условие мира в Донбассе

Политика

Бывший глава кабинета министров Украины Николай Азаров рассказал о главной ошибке США. Также он заявил, что ему известен способ завершения военных действий в Донбассе.

"Американцы просчитались": бывший премьер Украины назвал условие мира в Донбассе

В интервью для YouTube-канала «Соловьёв Live» Николай Азаров сообщил, что сразу был уверен - Киев не станет выполнять Минские соглашения. Договорённости оформлялись без участия американцев, а именно они сейчас реальные хозяева украинских властей, пишет Царьград.

Семилетние переговоры преследовали единственную цель - укрепить марионеточный киевский режим. Весь этот период Киев занимался мощной пропагандистской и информационной работой, укреплял карательную систему, оттачивал мощную зомбирующую систему. Это привело к тому, что сейчас на Украине отсутствует оппозиционные телеканалы.

Вместо раздувания истерии, Белому дому стоит внимательнее отнестись к предложениям России по безопасности. «Американцы просчитались вот в чём: Россия сейчас - это даже не Россия 2014 года. И сейчас Россия может на правах достойной работать с США по поводу заключения соглашений», - добавил он.

Если Вашингтон и Москва достигнут компромисса, на Украине появится нормальная власть, станут во главу угла не американские, а украинские интересы. И это, подчеркнул экс-премьер Незалежной, ключ к решению, в числе прочего, проблемы Донбасса.

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Призрак войны: Кому на самом деле нужен конфликт между Украиной и Россией
Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Олег Артюков
Темы украина донбасс николай азаров
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