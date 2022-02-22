Лавров оценил поведение Запада после признания РФ независимости ЛДНР: "Ожидаемо"

Руководитель МИД России Сергей Лавров прокомментировал реакцию Запада на принятие Москвы суверенитета Донбасса. По словам министра, власти РФ предполагали, что мировые политики выскажутся таким образом.

"Реакция известна, конечно же, и она, наверное, у всех на слуху, ею переполнены и телеэкраны, и другие СМИ, интернет, социальные сети. Реакция ожидаема", — заявил Лавров в эфире телеканала "Россия-24".

Вместе с этим политик выразил надежду, что представители ООН при оценки вопроса ЛДНР не забудут о ключевых принципах организации. Также, по мнению главы МИД РФ, Киев "растоптал" Минские соглашения сразу после их принятия.

Ранее британский премьер-министр Борис Джонсон анонсировал антироссийские санкции и подчеркнул, Москва продолжает готовиться к "вторжению" на Украину. Представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала: западные страны ввели бы ограничительные меры и без признания Россией независимости региона.

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