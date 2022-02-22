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Автор Евгения Васильева

Лавров оценил поведение Запада после признания РФ независимости ЛДНР: "Ожидаемо"

Мир

Руководитель МИД России Сергей Лавров прокомментировал реакцию Запада на принятие Москвы суверенитета Донбасса. По словам министра, власти РФ предполагали, что мировые политики выскажутся таким образом.

Лавров оценил поведение Запада после признания РФ независимости ЛДНР: "Ожидаемо"

"Реакция известна, конечно же, и она, наверное, у всех на слуху, ею переполнены и телеэкраны, и другие СМИ, интернет, социальные сети. Реакция ожидаема", — заявил Лавров в эфире телеканала "Россия-24".

Вместе с этим политик выразил надежду, что представители ООН при оценки вопроса ЛДНР не забудут о ключевых принципах организации. Также, по мнению главы МИД РФ, Киев "растоптал" Минские соглашения сразу после их принятия.

Ранее британский премьер-министр Борис Джонсон анонсировал антироссийские санкции и подчеркнул, Москва продолжает готовиться к "вторжению" на Украину. Представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала: западные страны ввели бы ограничительные меры и без признания Россией независимости региона.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
Темы россия борис джонсон сергей лавров мария захарова
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