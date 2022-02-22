Захарова: волна гнева со стороны Запада последовала бы и без признания ЛДНР

Осуждения и санкции Запада в отношении РФ всё равно бы последовали, даже если бы президент страны Владимир Путин не признал ДНР и ЛНР. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

В эфире YouTube-канала "Соловьёв Live" она назвала большой иллюзией мнение о том, что США и их партнёры могли бы отложить введение ограничительных мер в случае отказа от признания независимости самопровозглашённых республик.

"Сейчас все задались вопросом: санкции, западная реакция, насколько широко раскинется волна гнева. Но это большая иллюзия считать, что санкций, гнева и осуждений не было бы, если бы… Было бы обязательно!" — подчеркнула Захарова.

При этом дипломат отметила, что Россия готова продолжать переговорный процесс с Западом по поводу урегулирования конфликтной ситуации вокруг Украины.

21 февраля Путин обратился к россиянам. Он объявил, что РФ признала суверенитет ЛНР и ДНР.

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