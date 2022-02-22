В Лондоне предупредили о введении санкций против РФ из-за признания ЛДНР

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что во вторник, 22 февраля, Лондон объявит ограничительные меры против России из-за принятия суверенитета Донбасса. Также политик напомнил, что Москва всё ещё планирует "вторжение" на Украину.

Как заявил британский премьер-министр, антироссийские санкции крайне негативно повлияют на внутреннюю экономику. Вместе с этим Джонсон подчеркнул, что в случае "атаки" РФ на Украину в отношении нашей страны введут дополнительные ограничения.

"Путин столкнётся с чем-то, что, я думаю, ему будет очень трудно победить, и это украинское чувство национальной гордости, их решимость защищать свою страну", — сказал политик в эфире Sky News.

Ранее представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель предупредил, что в отношении России обязательно введут жёсткие санкции. Также глава дипломатии ЕС подчеркнул: объявление ограничительных мер не является всей реакцией объединения на признание независимости ЛДНР Москвой.

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