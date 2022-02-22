Китай: США бросает вызов КНР, который может привести к "тотальной конфронтации"

Глава МИД КНР Ван И заявил, что новая стратегия США по работе в Индо-Тихоокеанском регионе не только бросает "открытый вызов" Китаю, но и может привести к "тотальной конфронтации" между двумя странами.

Как подчеркнул Ван И, последнее время из уст американских политиков звучит, что Китай стал чуть ли не главным вызовом для Индо-Тихоокеанского региона. По мнению главы МИД страны, новая стратегия США "вывернула" так, что якобы через Тайвань возможно "сдержать" КНР.

"Попытка включения принципа сдерживания Китая через Тайвань в региональную стратегию Соединённых Штатов подаёт ложный сигнал о сдерживании и подавлении Китая", — цитирует заявление Ван И ТАСС. — "Некоторые официальные лица в США призывают к долгосрочной острой конкуренции с Китаем, которая, вполне вероятно, может перерасти в тотальную конфронтацию между Китаем и США".

Представитель МИД Китая подчеркнул, что Пекин готов к урегулированию вопроса и стабилизации ситуации в регионе, но для этого необходимо следовать принципам "взаимоуважения".

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