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Автор Дмитрий Плотников

Китай сдержанно отреагировал на признание Москвой ЛНР и ДНР

Политика

Китайский постпред при ООН Чжан Цзюнь на экстреннном заседании Совета безопасности дал свой  комментарий признанию Россией Луганской и Донецкой народных республик.

Китай сдержанно отреагировал на признание Москвой ЛНР и ДНР

Дипломат заявил, что Китай призывает все стороны по украинскому вопросу "проявить сдержанность и избегать эскалации конфликта". Постоянный представитель Китая при ООН подчеркнул, что диалог и консультации должны продолжаться.

В то же время Чжан Цзюнь не стал высказываться в пользу территориальной целостности Незалежной.

В ходе экстренного заседания Совета безопасности ООН выступила постоянный представитель Штатов при ООН Линда Томас-Гринфилд и поспешила отметить, что США уже сегодня введут санкции против Российской Федерации из-за признания ей Республик. Также о намерении ввести антироссийские санкции высказалась Канада.

Напомним, 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик. Кремль подписал с Луганском и Донецком договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. 
 

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Олег Артюков
Темы владимир путин
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