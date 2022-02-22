Китайский постпред при ООН Чжан Цзюнь на экстреннном заседании Совета безопасности дал свой комментарий признанию Россией Луганской и Донецкой народных республик.
Дипломат заявил, что Китай призывает все стороны по украинскому вопросу "проявить сдержанность и избегать эскалации конфликта". Постоянный представитель Китая при ООН подчеркнул, что диалог и консультации должны продолжаться.
В то же время Чжан Цзюнь не стал высказываться в пользу территориальной целостности Незалежной.
В ходе экстренного заседания Совета безопасности ООН выступила постоянный представитель Штатов при ООН Линда Томас-Гринфилд и поспешила отметить, что США уже сегодня введут санкции против Российской Федерации из-за признания ей Республик. Также о намерении ввести антироссийские санкции высказалась Канада.
Напомним, 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик. Кремль подписал с Луганском и Донецком договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи.
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