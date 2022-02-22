Китай сдержанно отреагировал на признание Москвой ЛНР и ДНР

Китайский постпред при ООН Чжан Цзюнь на экстреннном заседании Совета безопасности дал свой комментарий признанию Россией Луганской и Донецкой народных республик.

Дипломат заявил, что Китай призывает все стороны по украинскому вопросу "проявить сдержанность и избегать эскалации конфликта". Постоянный представитель Китая при ООН подчеркнул, что диалог и консультации должны продолжаться.

В то же время Чжан Цзюнь не стал высказываться в пользу территориальной целостности Незалежной.

В ходе экстренного заседания Совета безопасности ООН выступила постоянный представитель Штатов при ООН Линда Томас-Гринфилд и поспешила отметить, что США уже сегодня введут санкции против Российской Федерации из-за признания ей Республик. Также о намерении ввести антироссийские санкции высказалась Канада.

Напомним, 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик. Кремль подписал с Луганском и Донецком договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи.

