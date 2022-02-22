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Автор Екатерина Широкова

В Европарламенте признали "иммунитет" России к санкциям ЕС

Мир

Европарламентарий от Германии Гуннар Бек заявил, что Россия имеет высокие золотовалютные резервы и "избыточный" доход от продажи нефти и газа. Как подчеркнул Бек, с 2014 года российская сторона выработала устойчивость к экономическим санкциям ЕС.

В Европарламенте признали "иммунитет" России к санкциям ЕС

Как подчеркнул парламентарий, госдолг России составляет лишь 20% от всеобщего ВВП, а золотовалютные резервы превышают сумму в €540 млрд и только одна шестая часть приходится на долю доллара.

С этими данными Бек обратился к главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю.

"Несмотря на ограничения Запада, после 2014 года Россия, судя по всему, выработала высокую устойчивость к санкциям", — цитирует RT выдержки из письма на имя Борреля. — "Избыточные доходы от экспорта нефти и газа копятся в Фонде национального благосостояния объёмом €166 млрд, а государственный долг составляет всего 20% ВВП".

Парламентарий попросил главу дипломатии ЕС ответить, как ведомство оценивает "устойчивость" России к давлению посредством санкций.

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Почему западные санкции НЕ РАБОТАЮТ? Простой ответ
Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
Темы россия евросоюз европарламент
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