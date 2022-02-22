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Автор Екатерина Широкова

В Госдуме прокомментировали угрозы ЕС санкциями: "На кону жизни людей"

Политика

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что Россия готова к развитию любых событий и Евросоюзу стоило бы перестать "пугать" санкциями российскую сторону. Как подчеркнул Шеремет, в контексте признания ЛДНР, речь идёт о жизнях людей.

В Госдуме прокомментировали угрозы ЕС санкциями: "На кону жизни людей"

Депутат уточнил, что в текущей ситуации экономика уходит на второй план, чего не понимают западные политики.

"Нам с такими странами не по пути и нас санкциями не запугать. Когда на кону стоят здоровье и права граждан, мы выбираем жизни людей, а не экономику. Пускай ЕС зарубит себе это на носу. Сегодня оплотом демократии является как раз Россия", — пояснил Шеремет в беседе с РИА Новости.

Парламентарий подчеркнул, что это странам-участницам Евросоюза нужно брать пример с России, а не пугать ограничениями. Кроме того, депутат уверен, что именно западные государства поддерживают агрессию, а никак не Москва.

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"Санкции не станут проблемой для России"
Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Олег Артюков
Темы россия госдума
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