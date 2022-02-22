Захарова оценила реакцию Запада на признание ЛДНР: "Врут и будут врать"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила реакцию Запада на признание Донецкой и Луганской Народных Республик. По её словам, для российской стороны не было "откровением", что последует бурное обсуждение.

Как подчеркнула Захарова, Россия была готова к подобному роду реакции, особенно на фоне происходящего в последние месяцы на внешнеполитической арене.

А мы что, не знали, что ли, как они будут реагировать? Конечно, знали. И мне кажется, последние два месяца были крайне показательны. Врали, врут и будут врать", — сказала Захарова в эфире радио "Комсомольская правда".

Ранее Pravda.Ru писала о том, что после признания Россией самопровозглашённых республик ЛНР и ДНР на российские власти с критикой обрушились представители других стран. Так, в частности, в Турции заявили, что считают такой ход "нарушением целостности" Украины и подчеркнули, что это "неприемлемо".

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