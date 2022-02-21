Захарова раскритиковала Запад за сообщения о "вторжении" РФ: "Уже какой-то мем"

Непрекращающиеся сообщения западных СМИ о якобы готовящемся вторжении России на Украину уже напоминают мем. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила в эфире Первого канала, что, судя по информации, поступающей с Запада, Москва и Киев уже несколько месяцев находятся в состоянии "нападения". По её мнению, это звучит довольно странно.

"Смотрите, мы якобы в состоянии такого "вторжения" уже приблизительно месяц, даже больше. Мне кажется, это уже какой-то мем", — подчеркнула Захарова.

Западные и украинские СМИ регулярно пишут о том, что РФ планирует начать вооружённое нападение на регионы Украины. США и их партнёры постоянно информируют через СМИ о готовности утвердить жёсткие санкции в случае вторжения.

Однако в МИД РФ уже неоднократно сообщали, что Москва не предпринимает никаких шагов для эскалации конфликта.

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