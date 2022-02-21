Путин заявил о признаках начала третьей карательной операции Киева в Донбассе

Действия украинских властей в отношении Донбасса могут быть началом новой карательной операции Киева против самопровозглашённых республик, считает президент РФ Владимир Путин.

"Киевские власти дважды провели военные карательные операции на этих территориях. И судя по всему, мы являемся свидетелями обострения ситуации в третий раз", — цитирует ТАСС заявление главы государства на заседании Совбеза.

Путин заявил, что в ходе заседания планируется рассмотреть обращение глав ДНР и ЛНР о признании независимости этих самопровозглашённых республик, а также постановление Госдумы по этому поводу.

В понедельник, 21 февраля глава ДНР Денис Пушилин и руководитель ЛНР Леонид Пасечник обратились к российскому президенту с просьбой признать независимость возглавляемых ими республик. Пушилин и Пасечник попросили Путина рассмотреть возможность заключения с республиками договоров о дружбе и сотрудничестве, в том числе в сфере обороны.

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