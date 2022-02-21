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Автор Евгения Васильева

Киев назвал обстрел Донбасса и нарушение границ России "фабрикой фейков РФ"

Мир

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба опроверг данные ЛДНР и России о боевой активности ВСУ на неподконтрольных Киеву территориях. По словам министра, власти не направляли диверсантов в соседнюю страну и не разрушали её контрольный пропускной пункт.

Киев назвал обстрел Донбасса и нарушение границ России "фабрикой фейков РФ"

"Категорически опровергаю дезинформацию РФ. Украина не нападала на Донецк, Луганск, не посылала диверсантов или БТРы через границу, не обстреливала территорию РФ или КПП на границе, не совершала диверсий", — написал Кулеба на своей странице в Twitter.

Вместе с этим политик подчеркнул, что Киев не планирует подобную активность. Также руководитель МИД Украины потребовал, чтобы Москва прекратила распространять дезинформацию.

Ранее военные РФ зафиксировали нарушение границ нашей страны украинскими диверсантами и двумя БМП для эвакуации. Как заявили в Южном военном округе, злоумышленников и военную технику уничтожили.

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Призрак войны: Кому на самом деле нужен конфликт между Украиной и Россией
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
Темы россия украина диверсия дмитрий кулеба
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