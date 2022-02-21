Российские военные уничтожили украинских диверсантов и две БМП у границы РФ

Российские солдаты пресекли противозаконную попытку проникнуть на территорию России. По данным пресс-службы Южного военного округа, военные ликвидировали пятерых украинских разведчиков-диверсантов.

"Подразделение Южного военного округа совместно с пограничным нарядом ФСБ России предотвратило нарушение государственной границы России диверсионно-разведывательной группы с территории Украины", — заявили в пресс-службе.

Также представители Южного военного округа сообщили, что солдаты уничтожили две боевые машины пехоты украинской армии, которые нарушили границы России. Таким образом ВСУ хотели эвакуировать диверсантов, сказали в пресс-службе. Военные РФ не пострадали.

Ранее в ФСБ сообщалось, что снаряд армии Украины разрушил пограничный пункт РФ в Ростовской области. В Киеве назвали это заявление дезинформацией и провокацией.

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