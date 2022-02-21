Станция очистки воды прекратила работу в результате обстрела в Донецке

Станция очистки воды прекратила работу в результате обстрела в Донецке 21 февраля. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"По оперативной информации, в результате нарушения режима прекращения огня со стороны ВФУ обесточена Донецкая фильтровальная станция. На данный момент работа станции остановлена, подача воды прекращена", — говорится в сообщении представительства в Telegram.

Ранее в ДНР объявили ЧС государственного уровня в связи с прекращением подачи питьевой воды в город Докучаевск и посёлок Еленовка з-за остановки насосной станции первого подъёма Южно-Донбасского водовода в результате обстрелов украинской артиллерии.

"Без воды остались более 21 000 жителей Докучаевска и Еленовки, свыше 50 социальных объектов. Это котельные, больницы, детские сады и школы", — сообщило МЧС самопровозглашённой республики.

По информации министерства, в настоящее время в центр Докучаевска подают обеззараженную воду со скважины №1 водозабора "Майский". Также жителям пострадавших районов подвозят также техническую воду.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен