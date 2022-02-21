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Автор Владимир Васютченко

В ДНР объявили ЧС госуровня из-за прекращения подачи питьевой воды

Мир

Город Докучаевск и посёлок Еленовка остались без питьевой воды в ДНР.

В ДНР объявили ЧС госуровня из-за прекращения подачи питьевой воды

По информации МЧС самопровозглашённой республики, подача питьевой воды в два населённых пункта прекращена из-за остановки насосной станции первого подъема Южно-Донбасского водовода в результате артиллерийских обстрелов со стороны ВСУ.

"В Республике объявлена чрезвычайная ситуация государственного уровня. Без воды остались более 21 000 жителей Докучаевска и Еленовки, свыше 50 социальных объектов. Это котельные, больницы, детские сады и школы", — говорится в сообщении пресс-службы МЧС.

В министерстве приступил к работе межведомственный штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации. Организовано обеспечение жителей пострадавших районов ДНР питьевой водой в соответствии с графиком. В центральную часть Докучаевска начали подавать обеззараженную воду со скважины №1 водозабора "Майский". Населению и котельным подвозят также техническую воду.

Систему водоснабжения решено подключить к скважинам подземных вод. Запланированы также ремонтные работы на насосной станции.

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Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Любовь Степушова
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