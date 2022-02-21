Больница и электроподстанция повреждены при миномётном обстреле в Донецке

Здание больницы и электроподстанция получили повреждения в результате миномётного обстрела в Донецке 21 февраля. Об этом сообщает Народная милиция ДНР.

"В результате миномётного обстрела с позиций 54-й механизированной бригады повреждены электроподстанция и Центральная городская больница № 14, г. Донецк, по адресу ул. Петровского, 197", — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

В настоящее время в городе уточняют информацию о пострадавших и разрушениях в результате этого обстрела.

Ранее сообщалось, что 21 февраля в Донецке в результате обстрела ВСУ получило повреждения здание школы №105 на улице Войкова в посёлке шахты имени Челюскинцев. Рядом с учебным заведением упал снаряд. При этом пострадали фасад и остекление школы.

Кроме того, в понедельник в зоне обстрела со стороны украинских военных оказалась школа №56 на улице Новосенной. Там также получил повреждения фасад здания и выбило окна.

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