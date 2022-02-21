Народное ополчение ЛНР сообщает, что за минувшие сутки под обстрел украинских военных попали 24 населённых пункта, которые 50 раз нарушали режим прекращения огня.
"Ситуация на линии соприкосновения в Луганской Народной Республике (ЛНР) значительно обострилась в последние часы, так как украинские военные "вели подготовку к началу плановых наступлений", — говорится в заявлении официального представителя НМ ЛНР.
"На всех направлениях линии соприкосновения противник подготовился к проведению запланированных наступательных действий, сопровождающихся интенсивными артиллерийскими обстрелами позиций Народного Ополчения и населённых пунктов Луганской Народной Республики как на линии соприкосновения, так и внутри [области]", — говорится в официальном сообщении.
Кроме того, народная милиция ЛНР утверждает, что Киев продолжает применять оружие, запрещённое Минскими соглашениями. В ЛНР называют нападения Киева "преступными действиями", которые" в очередной раз демонстрируют беспринципность "украинских властей, конкретизирующих свои преступные намерения и интересы своих западных опекунов".
Учитывая обострение ситуации, власти региона призвали международное сообщество и ОБСЕ обязать Киев к выполнению взятых обязательств.
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Это происходит на фоне постоянных обстрелов Донецка.