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Автор Ольга Лебедева

ЛНР: Киев готовится начать наступление по всей линии фронта

Мир

Народное ополчение ЛНР сообщает, что за минувшие сутки под обстрел украинских военных попали 24 населённых пункта, которые 50 раз нарушали режим прекращения огня.

ЛНР: Киев готовится начать наступление по всей линии фронта

"Ситуация на линии соприкосновения в Луганской Народной Республике (ЛНР) значительно обострилась в последние часы, так как украинские военные "вели подготовку к началу плановых наступлений", — говорится в заявлении официального представителя НМ ЛНР.

"На всех направлениях линии соприкосновения противник подготовился к проведению запланированных наступательных действий, сопровождающихся интенсивными артиллерийскими обстрелами позиций Народного Ополчения и населённых пунктов Луганской Народной Республики как на линии соприкосновения, так и внутри [области]", — говорится в официальном сообщении.

Кроме того, народная милиция ЛНР утверждает, что Киев продолжает применять оружие, запрещённое Минскими соглашениями. В ЛНР называют нападения Киева "преступными действиями", которые" в очередной раз демонстрируют беспринципность "украинских властей, конкретизирующих свои преступные намерения и интересы своих западных опекунов".

Учитывая обострение ситуации, власти региона призвали международное сообщество и ОБСЕ обязать Киев к выполнению взятых обязательств.

С пометкой "молния"

 

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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