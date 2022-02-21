В ЕС нашли "слабое место" у России и пообещали "мощный" удар

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что страны ЕС готовы "мощно" ударить по экономике России. По её мнению, именно эта сфера является "слабым местом" российской стороны.

Как подчеркнула Ляйен, если Евросоюз исполнит обещание и введёт новые санкции против Москвы, это "отрежет" Россию от всего мира. При этом глава ЕК не уточнила, идёт ли речь об отключении от системы SWIFT.

"Мы ответим самым мощным рычагом, который у нас есть: экономическими и финансовыми санкциями, потому что экономика — самое слабое место России", — заявила Урсула фон дер Ляйен в эфире ARD.

Применить "мощный" рычаг давления на Москву ЕС готовится в случае "вторжения" России в Незалежную. Как подчеркнула Ляйен, санкции затронут "все производимые товары", которые российская сторона "не сможет заменить".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен