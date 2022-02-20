Глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что в стране планируется создать информационный центр, направленный на разоблачение "дезинформации" со стороны РФ на фоне украинского кризиса.
По её словам, подобное информационное подразделение существовало в Великобритании в конце холодной войны. Однако в России, подчеркнула Трасс, всё ещё работают такие организации. Она считает, что в связи с этим Британия на протяжении нескольких лет сталкивается с российской "дезинформацией", передаёт Mail On Sunday.
Как отмечает министр иностранных дел Великобритании, с начала февраля эксперты якобы обнаружили уже 40 случаев распространения Россией фейковых данных.
"За последнюю неделю количество дезинформационной активности удвоилось. Мы знаем, что Россия готовится", — сказала Трасс.
Она убеждена: все сообщения РФ об отводе войск являются ложью. По мнению политика, Москва продолжает стягивать свои силы к украинским регионам.
"Считаем, что президент России Владимир Путин нападёт с большой вероятностью", — заключила глава британского МИД.
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