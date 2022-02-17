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Автор Ольга Лебедева

США предупреждают о коварной корыстности Китая

Мир

Поскольку внимание Запада по-прежнему приковано к напряженному противостоянию на российско-украинской границе, Китай может воспользоваться возможностью предпринять действия в Азиатско-Тихоокеанском регионе и проверить, насколько Вашингтон привержен своим партнерам в регионе, предупредил, выступая перед журналистами в кулуарах авиасалона в Сингапуре, генерал Кеннет Уилсбах, глава Тихоокеанских военно-воздушных сил США.

США предупреждают о коварной корыстности Китая

Так он прокомментировал своё видение позиции Пекина по ситуации, сложившейся вокруг предполагаемой войны Украины и России.

"С точки зрения того, увидит ли Китай, что происходит в Европе, и попытается ли что-то сделать здесь, в Индо — Тихоокеанском регионе, — абсолютно да, это вызывает озабоченность, — сказал Уилсбах, утверждая, что азиатская нация "хотела бы воспользоваться преимуществами”. — Не будет ничего удивительного, если они попытаются сделать что-то провокационное и посмотрят, как отреагирует международное сообщество”.

По словам американского генерала, Пекин рассматривает кризисы исходя из того, "является ли это возможностью для получения выгоды".

Напомним, ранее президент России Владимир Путин и его китайский коллега Си Цзиньпин опубликовали совместную декларацию, в которой выступили против "дальнейшего расширения НАТО”, а также призвали "Североатлантический альянс воздерживаться от идеологических подходов времен холодной войны”.

Вашингтон уже давно обвиняет Пекин в организации провокаций против Тайваня, который Китай рассматривает как неотъемлемую часть своей территории. В начале декабря помощник министра обороны США по вопросам безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе Эли Ратнер обвинил китайскую армию в "вероятной подготовке к непредвиденным обстоятельствам для объединения” острова с материком. Китай же осуждает тесные связи США с Тайбэем как вмешательство в свои внутренние дела.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша китай
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