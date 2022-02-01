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Автор Ольга Лебедева

Китайцы благодарны США за "медовый месяц" с Россией

Мир

Взаимоотношения России и Китая, крепнущие год от года, сейчас, из-за постоянных угроз от США, явно переживают свой "медовый месяц".

Китайцы благодарны США за "медовый месяц" с Россией

Так считает гонконгская газета SCMP.

По мнению автора опубликованного материала, в экономическом и в геостратегическом плане отношения России с Китаем в последнее время укрепляются до такой степени, что "солидарность между Москвой и Пекином может противостоять альянсам США с Европой, Японией, Австралией и Индией" во всём: от российско-китайского сотрудничества в области международных платежей и финансовых систем до энергетики.

  • Общий товарооборот между Россией и Китаем вырос до более чем $100 млрд.
  • Россия увеличила экспорт сырой нефти в Китай, став крупнейшим экспортером с 2016 по 2018 год.
  • У Китая есть много того, в чём нуждается Россия: инвестиционные фонды для развития экономики и ряд промышленных товаров, особенно компьютеры, телекоммуникации и технологии 5G.

"Китайская экономика и российская армия является беспроигрышной комбинацией, которая способна подорвать авторитет НАТО", — пишет SCMP, напоминая, что в основе "союза двух стран" — личная дружба президента Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

Автор материала замечает, что после каждого нового витка американских санкций добавляются державы, которые считают США своими противниками. Изоляционная яма растет, а Вашингтон продолжает показывать себя как нечестный и ненадежный партнер.

"Придет день, когда остальной мир, за исключением их иностранных рабов, будет игнорировать их присутствие", — отмечено в SCMP.

Китайцы согласны

Читатели издания с автором материала согласны. Причём, единодушно. Общий посыл комментариев:

США упустили "русского медведя" и теперь им придется несладко.

"Это отлично. Россия и Китай нужны друг другу как никогда сегодня, особенно пока есть силы, которые пытаются дестабилизировать обе страны и их регионы".

"Китайско-российское сотрудничество и их союз — наихудший сбывшийся сон Америки, но ей надо винить только себя за своё гегемонистское поведение".

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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