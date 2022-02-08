США - Китаю: вас накроет ударная волна наших санкций для России

Китай должен подготовиться к ударным волнам от американских санкций в отношении России, если войска Москвы начнут вторжение в Украину, предупредил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.

Поводом "погрозить пальцем" стало заявление Пекина о "тесных связях с Кремлем перед лицом давления Запада".

Как сообщает NBC, Салливан изложил свое мнение о масштабах потенциальных мер против Москвы и о том, как они будут ощущаться в других странах по всему миру.

"Мы считаем, что Пекин в конечном итоге возьмет на себя часть расходов, связанных с российским вторжением в Украину”, — сказал он, добавив, что "карательные меры будут направлены на финансовую систему России, которая, конечно же, затрагивает и китайскую экономику".

Напомним, в минувшую пятницу президент России Владимир Путин и его китайский коллега Си Цзиньпин призвали возглавляемый США военный блок воздержаться от дальнейшего расширения и отказаться от своего менталитета "холодной войны”.

Москва и Пекин подчеркнули важность своих отношений в целом ряде областей, включая торговлю, энергетику и оборону, перед лицом давления Запада в последние месяцы.

Китай ранее заявлял о своей приверженности сотрудничеству с Россией в разработке финансовых систем, устойчивых к влиянию третьих государств, а также стремящихся свести к минимуму зависимость от доллара США.