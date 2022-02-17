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Автор Ольга Лебедева

США эвакуируют из Киева резидентуру ЦРУ

Мир

Американские власти вывезли из украинской столицы во Львов сотрудников Центрального разведывательного управления (ЦРУ). Предлог — якобы неминуемое российское вторжение.

США эвакуируют из Киева резидентуру ЦРУ

Об этом сообщило издание The New York Times. Газета отмечает, что такое решение, принятое по соображениям безопасности, может помешать сбору разведданных и "разоблачению различных предполагаемых российских заговоров с целью свержения правительства президента Украины Владимира Зеленского".

Решение Белого дома о передислокации сотрудников ЦРУ следует за принятым в понедельник решением "временно" перевести американских дипломатов во Львов. В понедельник же, напомним, Госдеп США рекомендовал американским гражданам покинуть Белоруссию и Приднестровье, не говоря уже об Украине.

Кроме того, из Украины в срочном порядке были эвакуированы на этой неделе 160 американских военных инструкторов

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Украина-Россия: Почему не состоялась война? Объяснение на пальцах
Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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