США эвакуируют из Киева резидентуру ЦРУ

Американские власти вывезли из украинской столицы во Львов сотрудников Центрального разведывательного управления (ЦРУ). Предлог — якобы неминуемое российское вторжение.

Об этом сообщило издание The New York Times. Газета отмечает, что такое решение, принятое по соображениям безопасности, может помешать сбору разведданных и "разоблачению различных предполагаемых российских заговоров с целью свержения правительства президента Украины Владимира Зеленского".

Решение Белого дома о передислокации сотрудников ЦРУ следует за принятым в понедельник решением "временно" перевести американских дипломатов во Львов. В понедельник же, напомним, Госдеп США рекомендовал американским гражданам покинуть Белоруссию и Приднестровье, не говоря уже об Украине.

Кроме того, из Украины в срочном порядке были эвакуированы на этой неделе 160 американских военных инструкторов.

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