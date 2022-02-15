США открыли в Польше центр для приёма "убегающих от войны" американцев

США на фоне распространяемых ими же слухов о скором "вторжении России на Украину" продолжают нагнетать истерию теперь уже среди своих граждан, находящихся в Европе.

Госдеп, ранее настоятельно рекомендовавший американцам покинуть Украину, теперь выпустил аналогичные сообщения для тех, кто живёт в Белоруссии, Молдавии и Приднестровье. Напомним, американские власти неоднократно подчёркивали, обращаясь к своим соотечественникам, что в случае начала вооружённого конфликта "ничем не смогут помочь" желающим улететь домой и призывали сделать это "прямо сейчас", пока летают коммерческие самолёты.

Сегодня стало известно, что "кое-чем" помочь американцам Штаты всё же могут:

в Польше у границы с Украиной открыт центр для приёма приезжающих с Украины американцев.

Об этом сообщает посольство США на Украине:

"Граждане США теперь могут въезжать в Польшу через сухопутную границу с Украиной. Предварительное одобрение не требуется. Мы рекомендуем тем, кто едет в Польшу по суше с Украины, пересекать границу на пограничных переходах Корчова-Краковец или Медыка-Шехини. Посольство США открыло Центр приёма возле этих пунктов пересечения границы для оказания помощи гражданам США, въезжающим в Польшу из Украины", — написано на сайте диппредставительства.

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