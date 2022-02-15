Сегодня на официальном сайте диппредставительства США в Минске были внесены изменения в опубликованном ранее предупреждении о небезопасности находится вблизи границы с Украиной.
В сообщении также акцентируется внимание на том, что "ситуация непредсказуема и в регионе наблюдается повышенная напряженность". Дипломаты напомнили американцам в Белоруссии, что в стране "возможно потенциальное преследование, направленное конкретно на иностранцев".
"Возможности правительства США по предоставлению обычных или экстренных услуг гражданам США в Беларуси уже серьезно ограничены из-за ограничений белорусского правительства в отношении персонала посольства США", — написано на сайте.
По сути, это предупреждение о том, что "если гром грянет", то "спасение утопающих будет делом рук самих утопающих".
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