С пометкой "срочно": США призывают "своих" немедленно покинуть Белоруссию

Сегодня на официальном сайте диппредставительства США в Минске были внесены изменения в опубликованном ранее предупреждении о небезопасности находится вблизи границы с Украиной.

by.usembassy.gov

В сообщении также акцентируется внимание на том, что "ситуация непредсказуема и в регионе наблюдается повышенная напряженность". Дипломаты напомнили американцам в Белоруссии, что в стране "возможно потенциальное преследование, направленное конкретно на иностранцев".

"Возможности правительства США по предоставлению обычных или экстренных услуг гражданам США в Беларуси уже серьезно ограничены из-за ограничений белорусского правительства в отношении персонала посольства США", — написано на сайте.

По сути, это предупреждение о том, что "если гром грянет", то "спасение утопающих будет делом рук самих утопающих".