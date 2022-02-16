Совбез РФ: перенасыщение Киева оружием грозит открытым столкновением в Донбассе

Поставки Западом Украине разнообразных вооружений повышают вероятность отрытого столкновения в Донбассе, считает замсекретаря российского Совбеза Михаил Попов.

Как заявил он в интервью "Российской газете", перенасыщение Украины западным оружием способствует формированию "иллюзии непобедимости" у ряда военачальников, а также у националистов, которые сейчас находятся в районах, граничащих с ДНР и ЛНР.

Попов заявил, что при такой концентрации сил и техники в регионе начало вооружённого конфликта может спровоцировать любой случайный выстрел.

"Снабжение рядом западных стран армии Украины так называемыми "оборонительными" вооружениями демонстрирует пренебрежительное отношение … к жизням рядовых украинцев, находящихся по обе стороны конфликта на востоке страны", — сказал представитель Совбеза.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал высокой вероятность попыток Киева разрешить ситуацию в Донбассе силовым путём.

"Такая вероятность высока, она реальна", — заявил представитель Кремля, указав на высокую концентрацию сил ВСУ у линии соприкосновения с ДНР и ЛНР.

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