Песков заявил о высокой вероятности попыток Киева решить проблему Донбасса силой

Вероятность реализации Киевом силового сценария разрешения конфликта в Донбассе остаётся высокой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Такая вероятность высока, она реальна", - цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин в ходе встреч с представителями других государств неоднократно обращал их внимание концентрацию Киевом военных у линии соприкосновения в Донбассе.

"Всячески обращается внимание наших собеседников на эту опасную концентрацию и … на то, что вполне вероятна силовая операция и попытка силового решения проблемы юго-востока»,- сказал представитель Кремля, напомнив, что Киев уже пытался решить силой конфликт в Донбассе.

Ранее замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Станислав Гаджимагомедов заявил, что страны Запада своей политической и военной поддержкой провоцируют Киев на силовое решение проблемы Донбасса и Крыму.

Начальник российского Генштаба Валерий Герасимов подчеркнул в свою очередь, что любые попытки силового урегулирования в Донбассе будут пресекаться.

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