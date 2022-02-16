The Sun стоит на своём: "вторжению РФ" на Украину быть. Но, может, не сегодня

Несмотря на то, что информация о "российском вторжении" на Украину 16 февраля, которую опубликовал британский таблоид The Sun, оказалась фейком, журналисты портала не сдаются и в очередной раз морально готовят мировую общественность к "российской агрессии".

Авторы издания решили не сдавать свои позиции так быстро, продолжая утверждать, что 16 февраля — это "День Х" для Украины. По их словам, американская разведка по-прежнему опасается сегодня полномасштабного вторжения России на Украину, которое "погрузит регион в страшный конфликт, которого мир не видел со времён Второй мировой войны".

Журналисты утверждают, что к нападению у России всё было готово, однако ситуацию спасли "дипломатические переговоры на высоком уровне в последнюю минуту", и это последний шанс предотвратить разрушительную войну на Украине и сохранить хрупкий мир.

The Sun, ссылаясь на западную разведку, пишет, что по приказу российского лидера Владимира Путина к границе с Украиной направляется всё больше танков.

Глава обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что на российско-украинской границе всё ещё находятся "очень большие силы", которых достаточно, чтобы напасть на Украину. При этом Уоллес не согласился с разведкой США о том, что нападение произойдёт именно 16 февраля.

Британские журналисты предупредили, что несмотря на отсутствие наступательных действий со стороны России, сегодня, 16 февраля, стоит опасаться её провокаций "под чужим флагом", на которые РФ якобы может пойти, чтобы обеспечить себе оправдание для вторжения.

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