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Автор Екатерина Широкова

The Sun отредактировал статью о "вторжении" объяснив это "загадочностью" Путина

Мир

Британский таблоид The Sun отредактировал нашумевшую статью о дне и часе "вторжения" российских войск на территорию Незалежной. Теперь в материале говорится, что ночь на границе с Украиной прошла без происшествий.

The Sun отредактировал статью о "вторжении" объяснив это "загадочностью" Путина

Как отмечает издание, несмотря на то что Россия не "напала" на украинскую сторону этой ночью, ситуация остаётся "напряжённой".

"Холодное ясное небо над столицей Киевом, где местные жители приготовились к воздушному налёту, оставалось безмолвным, за исключением пролетавших коммерческих рейсов", — пишет The Sun.

Кроме того, британские СМИ подчеркнули, что президент России Владимир Путин "заставляет гадать" западные страны, когда произойдёт "нападение".

Ранее Pravda.Ru публиковала информацию украинских СМИ с места событий предполагаемого "вторжения". Так, журналисты сообщили, что на КПП "Бачевск" в Сумской области всё спокойно и пограничные службы работают в штатном режиме. Кроме того, с украинской стороны нет никаких признаков усиления заставы. Как и нет военных и техники со стороны России.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
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