Захарова высмеяла даты российских "вторжений": "Огласите график на год"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратилась к The Sun, Bloomberg и другим зарубежным СМИ. Дипломат попросила "средства массовой дезинформации" объявить график "нападений" Москвы, чтобы знать, когда оформлять отпуск.

"Просьба к средствам массовой дезинформации США и Британии Bloomberg, The New York Times, The Sun и т. д. — огласите график наших "вторжений" на предстоящий год. Хотелось бы спланировать отпуск", — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Пользователи мессенджера поддержали представителя МИД РФ.

"И забронировать отели в Одессе", — с иронией отметил анонимный комментатор.

"Да, и "график" санкций. Хотелось бы спланировать рост ВВП", — сказал Алексей.

"А нам спланировать покупку попкорна, а то пять раз заказывал, садился у ТВ, а кроме своего ожирения ничего так и не увидел", — пошутил Kirill.

Ранее британские журналисты предупреждали, что Москва атакует Украину 16 февраля. Поскольку "вторжения" РФ так и не случилось, в The Sun изменили материал с датой атаки и отметили, что напряжённая обстановка, "российская агрессия" всё ещё существуют.

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