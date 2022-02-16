Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратилась к The Sun, Bloomberg и другим зарубежным СМИ. Дипломат попросила "средства массовой дезинформации" объявить график "нападений" Москвы, чтобы знать, когда оформлять отпуск.
"Просьба к средствам массовой дезинформации США и Британии Bloomberg, The New York Times, The Sun и т. д. — огласите график наших "вторжений" на предстоящий год. Хотелось бы спланировать отпуск", — написала Захарова в своём Telegram-канале.
Пользователи мессенджера поддержали представителя МИД РФ.
Ранее британские журналисты предупреждали, что Москва атакует Украину 16 февраля. Поскольку "вторжения" РФ так и не случилось, в The Sun изменили материал с датой атаки и отметили, что напряжённая обстановка, "российская агрессия" всё ещё существуют.
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