Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратилась к The Sun, Bloomberg и другим зарубежным СМИ. Дипломат попросила "средства массовой дезинформации" объявить график "нападений" Москвы, чтобы знать, когда оформлять отпуск.

"Просьба к средствам массовой дезинформации США и Британии Bloomberg, The New York Times, The Sun и т. д. — огласите график наших "вторжений" на предстоящий год. Хотелось бы спланировать отпуск", — написала Захарова в своём Telegram-канале.