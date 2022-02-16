Служба внешней разведки Эстонии передвинула дату "вторжения" РФ на Украину на конец февраля. Это случилось после того, как информация Запада о том, что война начнётся уже в эту среду, не подтвердилась.
В официальном докладе разведки сообщается, что армия РФ не напала на Украину 16 февраля, так как "не успела подготовиться" к боевым операциям. По мнению эстонских экспертов, лишь ближе к концу месяца вооружённые силы России смогут приступить к полномасштабному вторжению.
"После достижения состояния военной готовности для начала операции потребуется только политическое решение", — сказано в официальном документе, опубликованном на сайте Службы внешней разведки Эстонии.
Кроме того, в Эстонии заявили, что Россия, перемещая войска в рамках собственной территории, не создаёт угрозу для Североатлантического альянса и стран Балтии. Тем не менее, авторы доклада убеждены: действия РФ непредсказуемы, поэтому нужно и дальше её сдерживать.
Ранее журналисты The Sun сообщили о том, что "вторжение" России на Украину начнётся 16 февраля. Позже они изменили статью, пояснив, что ночь прошла спокойно, но напряжённость не спадает.
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