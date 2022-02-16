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Автор Юлия Миленина

Эстонская разведка передвинула дату "вторжения" РФ на Украину на конец февраля

Мир

Служба внешней разведки Эстонии передвинула дату "вторжения" РФ на Украину на конец февраля. Это случилось после того, как информация Запада о том, что война начнётся уже в эту среду, не подтвердилась.

Эстонская разведка передвинула дату "вторжения" РФ на Украину на конец февраля

В официальном докладе разведки сообщается, что армия РФ не напала на Украину 16 февраля, так как "не успела подготовиться" к боевым операциям. По мнению эстонских экспертов, лишь ближе к концу месяца вооружённые силы России смогут приступить к полномасштабному вторжению.

"После достижения состояния военной готовности для начала операции потребуется только политическое решение", — сказано в официальном документе, опубликованном на сайте Службы внешней разведки Эстонии.

Кроме того, в Эстонии заявили, что Россия, перемещая войска в рамках собственной территории, не создаёт угрозу для Североатлантического альянса и стран Балтии. Тем не менее, авторы доклада убеждены: действия РФ непредсказуемы, поэтому нужно и дальше её сдерживать.

Ранее журналисты The Sun сообщили о том, что "вторжение" России на Украину начнётся 16 февраля. Позже они изменили статью, пояснив, что ночь прошла спокойно, но напряжённость не спадает.

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