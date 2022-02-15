Путин раскритиковал обещания не принимать Украину в НАТО: "Что значит говорят?"

Российский лидер Владимир Путин сообщил, что Москве необходимо решить вопрос членства Украины в альянсе НАТО в данный момент, во время переговоров. Как подчеркнул президент РФ, простых обещаний не принимать Киев недостаточно.

"Вот вы сказали замечательную фразу: "Говорят, что в ближайшие годы Украина не будет в НАТО". Что значит говорят? Мы же с вами должны понимать, что такое "говорят" в межгосударственных отношениях. Нам уже 30 лет говорят, что расширения НАТО не будет вообще ни на один день в сторону российских границ, а сегодня мы видим инфраструктуру НАТО прямо у нашего дома", — заявил Путин, слова которого приводит "Интерфакс".

Также во время пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем лидер РФ подчеркнул, что обещания не делать Украину частью военно-политического блока завтра в исторической перспективе ничего не меняют в ситуации с безопасностью России. Вместе с этим Путин выразил надежду на серьёзное отношение мировых политиков к замечаниям Москвы.

В ответ руководитель Германии отметил, что НАТО не планирует наращивать военное присутствие рядом с РФ. Данную тему даже не обсуждают, сказал Шольц.

Ранее советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк сообщил, что альянс обязан дать "чёткий ответ" по перспективам членства Киева в НАТО. Как подчеркнул политик, блок должен выступить с таким заявлением как можно быстрее.

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