Лавров: Москва подготовила ответ США и НАТО по гарантиям безопасности

Президент России Владимир Путин одобрил проект ответа РФ по гарантиям безопасности, который представили дипломаты МИД, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В понедельник, 14 февраля, министр иностранных дел Сергей Лавров представил Путину 10-страничный документ с реакцией на ответы США и НАТО по гарантиям безопасности. На встрече с лидером страны Лавров призвал не допускать "забалтывания" вопросов, требующих скорейшего решения.

Министр рассказал, что МИД и другие российские ведомства изучили ответ США и НАТО на предложение Москвы. Запад отрицательно ответил на требования РФ о нерасширении Североатлантического альянса, неразмещении ударных вооружений и о возврате конфигурации НАТО в Европе к позициям 1997 года, напомнил Лавров.

Россию это не устраивает, подчеркнул глава МИД.

При этом министр добавил, что США выразили готовность решать вопросы с ракетами средней и меньшей дальности и снижать военные риски.

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