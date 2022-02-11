Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Москва получила ответы США и НАТО по гарантиям безопасности, изучила их и в ближайшее время даст ответ.
"Думаю, что в ближайшее время наш ответ также последует", — сказал Шойгу на встрече с главой Минобороны Великобритании Беном Уоллесом.
В конце прошлого года Россия направила США и Североатлантическому проекты соглашений по гарантиям безопасности. В январе Вашингтон и НАТО представили Москве письменные ответы на её предложения, которые "утекли" в СМИ и были опубликованы в испанской газете El Pais. Судя по обнародованным документам, альянс не принял требования России по безопасности, пообещав усилить своё военное присутствие в Восточной Европе. В НАТО подчеркнули, что не будут запрещать каким-либо странам вступать в организацию, нарушая тем самым правило "открытых дверей".
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Елена Малышева объяснила, как восьмикратная вакцинация от COVID-19 могла отразиться на здоровье Владимира Жириновского, который попал в реанимацию с коронавирусом. .