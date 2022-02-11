Шойгу рассказал, когда Россия даст ответ США и НАТО по гарантиям безопасности

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Москва получила ответы США и НАТО по гарантиям безопасности, изучила их и в ближайшее время даст ответ.

"Думаю, что в ближайшее время наш ответ также последует", — сказал Шойгу на встрече с главой Минобороны Великобритании Беном Уоллесом.

В конце прошлого года Россия направила США и Североатлантическому проекты соглашений по гарантиям безопасности. В январе Вашингтон и НАТО представили Москве письменные ответы на её предложения, которые "утекли" в СМИ и были опубликованы в испанской газете El Pais. Судя по обнародованным документам, альянс не принял требования России по безопасности, пообещав усилить своё военное присутствие в Восточной Европе. В НАТО подчеркнули, что не будут запрещать каким-либо странам вступать в организацию, нарушая тем самым правило "открытых дверей".

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