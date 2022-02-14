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Автор Евгения Васильева

На Украине потребовали от НАТО гарантий по перспективам членства

Мир

Советник руководителя офиса президента Михаил Подоляк заявил, что украинские власти ожидают заявление альянса НАТО о перспективах членства Украины в блоке. По словам политика, организация обязана дать "чёткий ответ".

На Украине потребовали от НАТО гарантий по перспективам членства

"Где подобная чёткость от НАТО и ЕС? Потому что чёткость — это ответственность, гарантии. На мой взгляд, именно сегодня Украина должна получить чёткий ответ посредством перспективы членства", — подчеркнул Подоляк в беседе с LIGA.net.

Вместе с этим советник отметил, что для Киева стремление стать частью НАТО и Евросоюза является "безусловным приоритетом". По мнению политика, большая часть граждан Украины поддерживает данную позицию. Её зафиксировали в ключевых законах страны, напомнил Подоляк.

Ранее украинский посол в Лондоне Вадим Пристайко сказал, что власти могут повременить со вступлением в НАТО, чтобы не допустить войны с Россией. Заместитель главы Минобороны Британии Джеймс Хиппи в свою очередь сообщил о поддержке данного решения Лондоном.

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Конфликт НАТО и России: Главное для США – повысить рейтинг президента
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
Темы нато украина евросоюз михаил подоляк великобритания вадим пристайко
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