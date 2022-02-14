На Украине потребовали от НАТО гарантий по перспективам членства

Советник руководителя офиса президента Михаил Подоляк заявил, что украинские власти ожидают заявление альянса НАТО о перспективах членства Украины в блоке. По словам политика, организация обязана дать "чёткий ответ".

"Где подобная чёткость от НАТО и ЕС? Потому что чёткость — это ответственность, гарантии. На мой взгляд, именно сегодня Украина должна получить чёткий ответ посредством перспективы членства", — подчеркнул Подоляк в беседе с LIGA.net.

Вместе с этим советник отметил, что для Киева стремление стать частью НАТО и Евросоюза является "безусловным приоритетом". По мнению политика, большая часть граждан Украины поддерживает данную позицию. Её зафиксировали в ключевых законах страны, напомнил Подоляк.

Ранее украинский посол в Лондоне Вадим Пристайко сказал, что власти могут повременить со вступлением в НАТО, чтобы не допустить войны с Россией. Заместитель главы Минобороны Британии Джеймс Хиппи в свою очередь сообщил о поддержке данного решения Лондоном.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен