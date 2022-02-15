Путин и Шольц начали переговоры, на повестке - вопросы безопасности

Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц приступили к переговорам. Российский лидер обозначил, какие вопросы будут затронуты участниками встречи. Главной темой является безопасность в Европе и растущая напряжённость вокруг Украины.

"Безусловно, значительную часть нашего времени посвятим обсуждению вопросов ситуации в Европе, связанных с безопасностью и с теми дискуссиями, которые сейчас так остро развернулись по этому вопросу, в том числе в связи с событиями вокруг Украины", — передаёт РИА Новости слова Путина.

Шольц прибыл в Москву, чтобы провести первую личную беседу с российским лидером. Приехав в столицу, он возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Вечером 15 февраля канцлер ФРГ вернётся в Берлин.

Ранее стало известно, что канцлер, прилетев в РФ, отказался от прохождения российского ПЦР-теста на наличие коронавирусной инфекции. Отмечается, что исследование проводил врач из немецкого посольства в России. Шольц заранее разрешил российской стороне проконтролировать проведение тестирования.

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