EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Елена Федорова

Путин и Шольц начали переговоры, на повестке - вопросы безопасности

Мир

Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц приступили к переговорам. Российский лидер обозначил, какие вопросы будут затронуты участниками встречи. Главной темой является безопасность в Европе и растущая напряжённость вокруг Украины.

Путин и Шольц начали переговоры, на повестке - вопросы безопасности

"Безусловно, значительную часть нашего времени посвятим обсуждению вопросов ситуации в Европе, связанных с безопасностью и с теми дискуссиями, которые сейчас так остро развернулись по этому вопросу, в том числе в связи с событиями вокруг Украины", — передаёт РИА Новости слова Путина.

Шольц прибыл в Москву, чтобы провести первую личную беседу с российским лидером. Приехав в столицу, он возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Вечером 15 февраля канцлер ФРГ вернётся в Берлин.

Ранее стало известно, что канцлер, прилетев в РФ, отказался от прохождения российского ПЦР-теста на наличие коронавирусной инфекции. Отмечается, что исследование проводил врач из немецкого посольства в России. Шольц заранее разрешил российской стороне проконтролировать проведение тестирования.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

ВСТРЕЧА В СОЧИ ПУТИН-МЕРКЕЛЬ: ВЫГОДНО ЛИ РОССИИ ДОМИНИРОВАНИЕ ГЕРМАНИИ В ЕВРОСОЮЗЕ
Автор: Елена Федорова, Куратор: Любовь Степушова
Темы европа россия украина германия олаф шольц владимир путин
Новости
Путин и Шольц начали переговоры, на повестке - вопросы безопасности
МИД РФ попросил Лондон извиниться за фейки о "российской агрессии"
Блогер Солнцев понял, как триметазидин оказался в организме Валиевой
Военный эксперт спрогнозировал шаги РФ в случае вторжения Украины на Донбасс
Онколог перечислил признаки развития рака у ребёнка
Трасс обвинила Россию в разработке операций "под чужим флагом" на Украине
Володин: обращение к президенту о признании ДНР и ЛНР направят незамедлительно
Кардиолог объяснила, могут ли таблетки от давления вызвать привыкание
Как Путин шутит по поводу даты "вторжения" РФ на Украину, рассказали в Кремле
Врач перечислила неожиданные способы справиться с заложенностью носа
Популярное
Мир. Новости мира
Депутат Рады Рабинович: "война" против Украины уже началась, но напала не Россия

Депутат Рады Вадим Рабинович заявил, что "война" против Украины уже началась, однако ведёт её не Россия, а Запад.

Депутат Рады Рабинович: "война" против Украины уже началась, но напала не Россия
"Мы не папуасы": в Госдуме потребовали запретить День святого Валентина в РФ
Общество
"Мы не папуасы": в Госдуме потребовали запретить День святого Валентина в РФ
Экономика и бизнес
Чубайс: Россия будет платить гигантский налог Евросоюзу
Политика. Новости и аналитика
Экс-депутат Рады объяснил, откуда взялась дата "вторжения" России 16 февраля
Любовь Степушова Казахстанский сценарий на Украине приблизит войну за Донбасс Любовь Степушова Усам Оздемиров Трудности перехода велено забыть ради безопасности страны Усам Оздемиров Вячеслав Шпаковский Британские морпехи могут стать "витязями дядьки Черномора" Вячеслав Шпаковский
Мир. Новости мира
Телеведущий Гордон припугнул Путина: "Мы будем убивать"
Мир. Новости мира
Новый прогноз США по "вторжению" РФ на Украину высмеяли во Франции
Политолог Лазарев: Байден "отдаст" Украину России, стратегия США изменилась
Мир. Новости мира
Политолог Лазарев: Байден "отдаст" Украину России, стратегия США изменилась
Последние материалы
Трудности перехода велено забыть ради безопасности страны
Онколог перечислил признаки развития рака у ребёнка
Трасс обвинила Россию в разработке операций "под чужим флагом" на Украине
Володин: обращение к президенту о признании ДНР и ЛНР направят незамедлительно
У Беглова крыша протекла
Кардиолог объяснила, могут ли таблетки от давления вызвать привыкание
Как Путин шутит по поводу даты "вторжения" РФ на Украину, рассказали в Кремле
Врач перечислила неожиданные способы справиться с заложенностью носа
Дана Борисова призналась в психическом заболевании
Волочкова похвасталась новым бойфрендом
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников