Лиз Трасс отказалась принимать украинских беженцев в случае эскалации

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс дала ответ на вопрос, сможет ли её страна в случае необходимости принять беженцев из Украины. По словам главы ведомства, в приоритете у Британии — её собственные граждане, а не украинцы.

"На данный момент мы не на этом этапе… Мы работаем над гуманитарным ответом с партнёрами… Наш приоритет сейчас — обеспечить возвращение британских граждан, которые хотят вернуться", — сказала Трасс, когда ведущая телеканала Sky News спросила её, какое количество украинских беженцев смогла бы принять Британия "в случае необходимости".

Слухи об усилении эскалации на Украине по вине России муссируются западной прессой уже давно. Возможность "российской агрессии" отрицают в Москве. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Россия не даёт ни малейшего повода для раздувания истерики вокруг Украины. А информационная антироссийская истерика относительно Украины сопровождается большим количеством фейков, отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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