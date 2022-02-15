Генерал Запаренко пообещал Украине удар, вызывающий панику и шок

Запад недооценивает военные мощности РФ в своих прогнозах по гипотетическому российскому вторжению на украинские земли. Об этом заявил экс-заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооружённых сил России Валерий Запаренко.

В интервью "Газете.Ru" генерал отметил, что все "карты вторжения РФ", распространяемые Западом через СМИ, напоминают "выкройки, списанные с конфликтов прошлых лет". По словам Запаренко, сегодня военные действия осуществляются совершенно другими способами.

"Война с Украиной маловероятна, но в случае гипотетического конфликта в арсенале российской армии заготовлены такие приёмы и способы ведения вооружённой борьбы, которые вызовут у вероятного противника изумление, переходящее в панику и шок", — сказал военнослужащий.

Он также добавил, что современные войны иногда ведутся без потерь для личного состава армии оппонента и без разрушения зданий. Запаренко подчеркнул: РФ способна "парализовать" государственное и военное управление другого государства в случае необходимости, действуя с малыми затратами.

"Речь идёт о массированном радиоэлектронном ударе", — заключил генерал.

Ранее в МИД РФ сообщали, что РФ не предпринимает никаких действий, которые бы способствовали ухудшению кризисной ситуации вокруг Украины.

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