Для чего американцам нужно "российское вторжение", объяснил экс-премьер Украины

Американцы хотят развязать войну на Украине, чтобы максимально ослабить своего главного соперника — Россию. Такое мнение выразил экс-премьер Украины Николай Азаров.

По его словам, США уже давно планируют организовать прямой конфликт между армиями РФ и Украины. Он подчеркнул в интервью МК: такую цель американцев можно объяснить лишь тем, что Россия является их главным военным оппонентом.

Как отметил Азаров, Россия — единственная мировая держава, способная "уничтожить" США, если начнётся реальный вооружённый конфликт. Он считает, что в этих условиях Штаты ведут системную работу по оказанию давления на Россию.

"Им надо Россию максимально ослабить, а ещё лучше — сделать так, чтобы она развалилась", — убеждён политик.

Также Азаров не исключил новых провокаций со стороны Киева при поддержке США в Донбассе. Он поделился, что Украина сосредоточила 150-тысячную армию против 30-35 тысяч защитников самопровозглашённых республик.

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