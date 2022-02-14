Лукашенко описал политику Украины по Белоруссии: "Понимаете, безмозглость"

Во время переговоров с украинским политическим и государственным деятелем Александром Морозом белорусский лидер Александр Лукашенко выразил недовольство политикой Киева, проводимой в отношении Минска.

По его словам, Белоруссия всегда готова "подставить плечо" Украине. В качестве примера он привёл недавние поставки дополнительных объёмов электроэнергии.

Однако, как отметил Лукашенко, Киев быстро забывает о такой поддержке и разрушает отношения между странами.

"Зачем впереди всей планеты закрыли небо для перелёта наших самолётов? Ну, облетим мы. А если мы с РФ договоримся, если Россия закроет вылет самолётов из Украины, поставит точки входа в РФ через Беларусь. Что будут делать? Понимаете, безмозглость", — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Он добавил, что неоднократно пытался организовать доверительную беседу между руководством РФ и Украины, чтобы урегулировать конфликтную ситуацию. Президент Белоруссии подчеркнул: бывший украинский лидер Пётр Порошенко уже согласился на мирное решение проблем, однако с приходом к власти Владимира Зеленского надежда на качественный диалог пропала.

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