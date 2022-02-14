EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Юлия Миленина

Лукашенко описал политику Украины по Белоруссии: "Понимаете, безмозглость"

Мир

Во время переговоров с украинским политическим и государственным деятелем Александром Морозом белорусский лидер Александр Лукашенко выразил недовольство политикой Киева, проводимой в отношении Минска.

Лукашенко описал политику Украины по Белоруссии: "Понимаете, безмозглость"

По его словам, Белоруссия всегда готова "подставить плечо" Украине. В качестве примера он привёл недавние поставки дополнительных объёмов электроэнергии.

Однако, как отметил Лукашенко, Киев быстро забывает о такой поддержке и разрушает отношения между странами.

"Зачем впереди всей планеты закрыли небо для перелёта наших самолётов? Ну, облетим мы. А если мы с РФ договоримся, если Россия закроет вылет самолётов из Украины, поставит точки входа в РФ через Беларусь. Что будут делать? Понимаете, безмозглость", — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Он добавил, что неоднократно пытался организовать доверительную беседу между руководством РФ и Украины, чтобы урегулировать конфликтную ситуацию. Президент Белоруссии подчеркнул: бывший украинский лидер Пётр Порошенко уже согласился на мирное решение проблем, однако с приходом к власти Владимира Зеленского надежда на качественный диалог пропала.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Лукашенко признался, сколько еще будет президентом
Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
Темы украина белоруссия пётр порошенко владимир зеленский александр лукашенко
Новости
Лукашенко описал политику Украины по Белоруссии: "Понимаете, безмозглость"
Российского чиновника зарезали в подъезде своего дома
США и НАТО добиваются войны на Украине любой ценой
Вслед за Путиным: Губерниев ответил фразой про красавицу главе ОК США Хиршланд
В Лондоне выразили готовность поддержать решение Киева об отказе от НАТО
Лукашенко раскрыл план Запада на Украину: "Хотят воевать чужими руками"
Невролог рассказал о развитии опасного заболевания из-за омикрон-штамма
Малявин объяснил, поддержит ли Китай Россию в случае войны с Украиной
Бомба заложена: главные последствия допинг-истории Валиевой ещё впереди
О выписке Жириновского из больницы пока не может быть речи, заявил источник
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Баранец раскрыл, какие именно меры применили против подводной лодки "Вирджиния"

Инцидент с заходом в территориальные воды России атомной подлодки США мог закончиться ядерной катастрофой. Причину этого назвал полковник Баранец.

Баранец раскрыл, какие именно меры применили против подводной лодки "Вирджиния"
Депутат Рады Рабинович: "война" против Украины уже началась, но напала не Россия
Мир. Новости мира
Депутат Рады Рабинович: "война" против Украины уже началась, но напала не Россия
Общество
"Мы не папуасы": в Госдуме потребовали запретить День святого Валентина в РФ
Мир. Новости мира
Зеленский выступил за немедленное введение санкций против России
Любовь Степушова Орбан призвал к союзу с православными и намекнул о выходе Венгрии из ЕС Любовь Степушова Ирина Шлионская "Артек": дело о вредительстве закончилось ничем. Почти... Ирина Шлионская Дмитрий Соколов Вимана: У древних были космолёты? Дмитрий Соколов
Мир. Новости мира
NI: американский политолог объяснил, зачем США "истерия" вокруг Украины
Силовые структуры
Эксперт назвал спецсредство, которое применил "Маршал Шапошников" против АПЛ США
Телеведущий Гордон припугнул Путина: "Мы будем убивать"
Мир. Новости мира
Телеведущий Гордон припугнул Путина: "Мы будем убивать"
Последние материалы
Российского чиновника зарезали в подъезде своего дома
США и НАТО добиваются войны на Украине любой ценой
Вслед за Путиным: Губерниев ответил фразой про красавицу главе ОК США Хиршланд
В Лондоне выразили готовность поддержать решение Киева об отказе от НАТО
Лукашенко раскрыл план Запада на Украину: "Хотят воевать чужими руками"
Невролог рассказал о развитии опасного заболевания из-за омикрон-штамма
Малявин объяснил, поддержит ли Китай Россию в случае войны с Украиной
Бомба заложена: главные последствия допинг-истории Валиевой ещё впереди
О выписке Жириновского из больницы пока не может быть речи, заявил источник
Reuters: украинский посол Пристайко взял назад свои слова про НАТО
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников