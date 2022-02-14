Польский генерал: никто не посмеет помешать Путину рубить Украину

"Путин добился того, что в его разборки с Украиной никто не посмеет вмешиваться — мир будет пассивно наблюдать, как, словно мясник, он станет рубить Украину. Совершенно безнаказанно", считает польский генерал Мечислав Гоцул, экс-начальник Генштаба Войска Польского.

В интервью RMF 24FM он указал на ошибки и недоделки "мировых правительств" в дипломатической сфере, чтобы не допустить "российской агрессии на Украину".

По его словам, у президента России имеется полная и ясная картина происходящего, он, как отличный стратег, "сложил все части головоломки" и понимает:

"американцы не поставят военных на украинской земле, чтобы не провоцировать ситуацию, не дать аргумент Москве для начала действий;

все в мире поверили в его, Путина, решимость действовать". "Мяч в этой игре на стороне Москвы. Сегодня, если она отзовет войска от украинской границы, мир вздохнёт с облегчением, будет благодарен. Мало того, Путин станет для многих стран героем, предотвративший войну. Все встанут, как в американском фильме, и будут хлопать в ладоши, какой это хороший человек, — сказал бывший военный. — А если вторжение всё же начнётся, то никто не решится встать у русских на пути, чтобы не спровоцировать ворох новых проблем".

Отвечая на вопрос о том, что это могут быть за проблемы, Гоцул предположил:

"Дестабилизация, вызванная агрессивной политикой России, может привести к дестабилизации глобальной:

Китай поднимет руку Тайвань,

осмелевшая Северная Корея нанесёт удар по Корее Южной или даже по США,

Штаты потеряют влияние на Европу,

хакеры повредят — они это могут — критическую инфраструктуру какой-нибудь страны.