"Путин добился того, что в его разборки с Украиной никто не посмеет вмешиваться — мир будет пассивно наблюдать, как, словно мясник, он станет рубить Украину. Совершенно безнаказанно", считает польский генерал Мечислав Гоцул, экс-начальник Генштаба Войска Польского.
В интервью RMF 24FM он указал на ошибки и недоделки "мировых правительств" в дипломатической сфере, чтобы не допустить "российской агрессии на Украину".
По его словам, у президента России имеется полная и ясная картина происходящего, он, как отличный стратег, "сложил все части головоломки" и понимает:
- "американцы не поставят военных на украинской земле, чтобы не провоцировать ситуацию, не дать аргумент Москве для начала действий;
- все в мире поверили в его, Путина, решимость действовать".
"Мяч в этой игре на стороне Москвы. Сегодня, если она отзовет войска от украинской границы, мир вздохнёт с облегчением, будет благодарен. Мало того, Путин станет для многих стран героем, предотвративший войну. Все встанут, как в американском фильме, и будут хлопать в ладоши, какой это хороший человек, — сказал бывший военный. — А если вторжение всё же начнётся, то никто не решится встать у русских на пути, чтобы не спровоцировать ворох новых проблем".
Отвечая на вопрос о том, что это могут быть за проблемы, Гоцул предположил:
"Дестабилизация, вызванная агрессивной политикой России, может привести к дестабилизации глобальной:
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