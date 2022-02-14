Болгария: НАТО и ЕС нам семья, но своя рубашка ближе к телу

Медиакорпорация ВВС, оценивая ситуацию "противостояния НАТО и России из-за Украины", попыталась найти "слабое звено" в Североатлантическом альянсе. И нашла.

Это, оказывается, Болгария. Хотя, как отметил в интервью изданию премьер-министр восточноевропейской страны Кирилл Петков, позиция Софии "однозначна":

"У нас сильный голос в НАТО и ЕС. Болгария — очень предсказуемый член НАТО, и я не думаю, что слово "слабость" вообще может ассоциироваться с нами".

Однако есть, по его словам, одна проблема: если на новый пакет западных санкций Москва ответит ограничениями поставок энергоресурсов, Болгария, со своей стороны, будет вынуждена последовать её примеру:

"Если этот — очень плохой — сценарий сбудется, мы ограничим экспорт электроэнергии на единый европейский рынок. В порядке исключения только на этот период", — сказал болгарский политик, подчеркнув, что "кратковременные перебои" неизбежны, поскольку "интерконнектор, строящийся совместно с Грецией, через который у нас (Болгарии. — Прим. ред.) будет доступ к другим источникам природного газа, ещё не готов, до окончания строительства осталось месяцев пять".

То есть в случае введения Россией ответных санкций в отношении Евросоюза, Болгария будет думать не как член альянса, а исключительно о себе.

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