American Conservative: статус гегемона перешёл к России — Москва "помыкает" США

Из-за череды "неправильных решений" США потеряли статус мирового гегемона, заявил американский обозреватель Род Дреер. По мнению аналитика, "бессмысленные военные конфликты" в Афганистане и Ираке уронили репутацию Штатов.

Между тем обозреватель подчеркнул, что американцам нужно признать, что теперь США "помыкает" Россия.

"Мы должны жить с последствиями неправильного выбора, который мы тогда сделали, и никакое хвастовство, и выдача желаемого за действительность не могут изменить ситуацию", — написал Дреер для American Conservative. — "Наш старый враг времён холодной войны, Россия, по сути помыкает нами, но в глубине души никто не хочет войны".

Кроме того, обозреватель уточнил, что и Вашингтону никто не давал официального права ставить себя во главу угла в решении внешнеполитических мировых проблем. Как подчеркнул Дреер, сейчас похожая ситуация складывается вокруг Украины. По словам обозревателя, Россия защищает свои территории, тогда как Штаты, рискуют развязать реальную войну, игнорируя этот факт.

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