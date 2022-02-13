Захарова обвинила США и Британию в пропаганде войны

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что нынешние действия США и Великобритании являются пропагандой войны.

"То, что делают сейчас США и Британия, — это классическая пропаганда войны. Она запрещена Международным пактом о гражданских и политических правах", — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Она напомнила, что данный пакт был принят в 1966 году на Генассамблее ООН, чтобы не допустить падение человечества в ту пропасть, куда "его толкала военная риторика стран НАТО в те годы".

В настоящее время Вашингтон и Лондон занимаются пропагандой войны, поставляя вооружение на Украины, направляя туда военных инструкторов и проводя у рубежей РФ военные учения Североатлантического альянса, отметила представитель МИД.

Она добавила, что Соединённые Штаты и Британия подогревают через медиахолдинги CNN и британские таблоиды истерию вокруг Украины и настраивают своих граждан против России.

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