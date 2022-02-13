EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Игорь Рябов

Захарова обвинила США и Британию в пропаганде войны

Политика

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что нынешние действия США и Великобритании являются пропагандой войны.

Захарова обвинила США и Британию в пропаганде войны

"То, что делают сейчас США и Британия, — это классическая пропаганда войны. Она запрещена Международным пактом о гражданских и политических правах", — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Она напомнила, что данный пакт был принят в 1966 году на Генассамблее ООН, чтобы не допустить падение человечества в ту пропасть, куда "его толкала военная риторика стран НАТО в те годы".

В настоящее время Вашингтон и Лондон занимаются пропагандой войны, поставляя вооружение на Украины, направляя туда военных инструкторов и проводя у рубежей РФ военные учения Североатлантического альянса, отметила представитель МИД.

Она добавила, что Соединённые Штаты и Британия подогревают через медиахолдинги CNN и британские таблоиды истерию вокруг Украины и настраивают своих граждан против России.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

ЗАХАРОВА об Украине и США, внешней политике МИДа, Ленине, Сталине, и о том, что делать с либералами
Автор: Игорь Рябов, Куратор: Олег Артюков
Темы сша украина мария захарова великобритания
Новости
Представитель РФ при ООН анонсировал «сдувание» напряженности вокруг Украины
Захарова обвинила США и Британию в пропаганде войны
Решение по делу фигуристки Валиевой объявят утром 14 февраля
Украина потратит на гарантии бесперебойных авиаперелётов $600 млн
Украинские миллионеры массово улетают из страны на частных самолётах
Назван возможный способ попадания допинга в организм фигуристки Валиевой
Зеленский призвал Байдена "как можно скорее" прибыть на Украину — CNN
Аскольд Запашный рассказал о нападениях тигров
Ребёнка спасли после нападения стаффорда в Подмосковье
Врач назвал девять основных симптомов онкологии
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Баранец раскрыл, какие именно меры применили против подводной лодки "Вирджиния"

Инцидент с заходом в территориальные воды России атомной подлодки США мог закончиться ядерной катастрофой. Причину этого назвал полковник Баранец.

Баранец раскрыл, какие именно меры применили против подводной лодки "Вирджиния"
Зеленский выступил за немедленное введение санкций против России
Мир. Новости мира
Зеленский выступил за немедленное введение санкций против России
Мир. Новости мира
NI: американский политолог объяснил, зачем США "истерия" вокруг Украины
Силовые структуры
Эксперт назвал спецсредство, которое применил "Маршал Шапошников" против АПЛ США
Любовь Степушова Орбан призвал к союзу с православными и намекнул о выходе Венгрии из ЕС Любовь Степушова Ирина Шлионская "Артек": дело о вредительстве закончилось ничем. Почти... Ирина Шлионская Дмитрий Соколов Вимана: У древних были космолёты? Дмитрий Соколов
Политика. Новости и аналитика
Баширов объяснил, почему бегут иностранцы из Киева
Мир. Новости мира
Политолог Хендриксон: разведка США выдумала войну на Украине
Дочь Гергиева пожелала Беглову гореть в аду
Культура
Дочь Гергиева пожелала Беглову гореть в аду
Последние материалы
Решение по делу фигуристки Валиевой объявят утром 14 февраля
Украина потратит на гарантии бесперебойных авиаперелётов $600 млн
Украинские миллионеры массово улетают из страны на частных самолётах
Назван возможный способ попадания допинга в организм фигуристки Валиевой
Зеленский призвал Байдена "как можно скорее" прибыть на Украину — CNN
Смольный проиграл Москве в успехах по борьбе с COVID-19
Орбан призвал к союзу с православными и намекнул о выходе Венгрии из ЕС
Аскольд Запашный рассказал о нападениях тигров
Ребёнка спасли после нападения стаффорда в Подмосковье
Врач назвал девять основных симптомов онкологии
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников