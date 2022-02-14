Киев запросил встречу с Москвой в течение 48 часов

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна запросила встречу с Россией и государствами-участницами Венского документа ОБСЕ в течение 48 часов, чтобы обсудить перемещение войск РФ вблизи украинских границ, поскольку Киев не получил от Москвы ответ на ранее поданный запрос.

В субботу, 12 февраля Украина предъявила России ультиматум. Кулеба потребовал от Москвы предоставить данные о районах, где проводятся военные учения, и количестве военных в течение 48 часов. Министр сослался Венский документ ОБСЕ, направленный на укрепление безопасности и доверия между странами-членами. В частности, документ предусматривает консультации по "необычной военной деятельности" и опасным инцидентам.

Ранее сотрудник МИД РФ прокомментировал РИА Новости "ультиматум Киева". Он сказал, что "российская военная деятельность в последнее время не является чем-то необычным", а украинские власти пытаются отвлечь внимание от "своей собственной значительной необычной военной деятельности и ежедневных обстрелов" территорий ДНР и ЛНР.

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